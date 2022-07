Bildungsministerin : Streichert-Clivot: Es darf keine Schulschließungen geben

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der eingeschränkte Schulbetrieb bis hin zur Schließung von Schulen in der Corona-Zeit hat Kinder und Jugendliche nach Aussage von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in ihrer Entwicklung erheblich zurückgeworfen.

Das belegten Ergebnisse einer am Freitag von der Kultusministerkonferenz in Berlin vorgestellten Untersuchung, teilte die Ministerin in Saarbrücken mit. Für sie sei klar: „Im kommenden Schuljahr darf es keine erneuten Schulschließungen mehr geben!“