Straßenbau: Geld von Bürgern und Touristen einnehmen?

Saarbrücken Die saarländischen Kommunen sollen künftig ihre Bürger für den Ausbau von Straßen leichter zur Kasse bitten können. Sie könnten auch von Touristen eine Tourismusabgabe sowie von Unternehmen in ihrer Gemeinde einen Tourismusbeitrag erheben.

Dies sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Mittwoch vom Landtag in Saarbrücken in erster Lesung beschlossen wurde und nun im zuständigen Ausschuss beraten werden soll.