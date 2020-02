Straßenbahnabschnitt nach Küchenbrand in Restaurant gesperrt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Ein Brand in einer Restaurantküche in Ludwigshafen hat am Samstag zur Sperrung einer Straßenbahnstrecke in der Innenstadt geführt. Aus bisher unbekannter Ursache war das Feuer am Vormittag in der Küche ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit.



Eine Küchenhilfe und eine Reinigungskraft seien unverletzt von der Polizei ins Freie gebracht worden. Da das Restaurant zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet war, hätten sich keine weiteren Menschen darin befunden, hieß es weiter.