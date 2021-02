Straßen-Krater soll in gut vier Wochen repariert sein

Ein Auto ist einen Hang bei Kordel hinunter gerutscht, nachdem das Auto und der Lastwagen beim Befahren der Landstraße eingebrochen sind. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Kordel Zwei Tage nach einem Erdrutsch wird der verunglückte Lastwagen aus einem Krater geborgen. Nun soll die Straße möglichst flott repariert werden. Ist sie doch die einzige zu einem Ortsteil mit 40 Einwohnern.

Nach dem Einbruch einer Straße wegen eines Erdrutsches bleibt die Verbindung zum abgeschnittenen Ortsteil Kordel-Hochmark noch für Wochen gekappt. An der Stelle, wo nun ein großer Krater klafft, soll der Straßendamm mittels Erdbeton wieder aufgebaut werden. „Wir erwarten eine Bauzeit von plus minus vier Wochen“, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Koblenz. Die Arbeiten sollten voraussichtlich am Montag (8. Februar) beginnen.

Die Herrichtung von Waldwegen, die zuvor mal angedacht war, scheide damit aus. Dafür sei ein zeitlicher Vorlauf von bis zu drei Wochen nötig gewesen, sagt sie. Da sei es dann ja besser, gleich die Straße (K29) in vier Wochen zu reparieren. Wie die rund 40 Bewohner in Hochmark sich nun versorgen und organisieren, ist noch offen. In der Zeit stelle die Feuerwehr auf jeden Fall für Notfallverbindungen einen Unimog auf Abruf zur Verfügung, hieß es.

„Wir greifen auf Nachbarschaftshilfe zurück“, sagte Einwohnerin Sonja Reuter-Höling am Mittwoch in Hochmark. Zum Glück gebe es ein paar Einwohner mit Geländewagen, denn die Waldwege seien nur mit solchen Fahrzeugen befahrbar. Für Einkäufe müsse man sich absprechen, sagte die Leiterin der Grundschule in Zemmer-Rodt. Der Waldweg sei rund fünf Kilometer lang. Den könne man mal zu Fuß gehen. „Aber das ist natürlich keine Dauerlösung“, sagte sie.

Am Montag war nach Regenfällen die schmale Straße zwischen Kordel (Kreis Trier-Saarburg) und Hochmark über eine Länge von rund zehn Meter etwa vier Meter tief eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter, die zu dem Zeitpunkt gerade auf der schmalen Straße fuhren, rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die Fahrer (18 und 59) wurden teils schwer verletzt. Das Auto und der Auflieger des Transporters wurden bereits am Montag geborgen.

Am Mittwoch wurde dann der abgerutschte Lastwagen geborgen. Er sei über eine eigens dafür angelegte Rampe mit Seilwinden aus der Grube gezogen worden, teilte der Sprecher der Feuerwehr Trier-Land, Christian Otto, am Mittwoch mit. Zuvor war der Tank mit mehreren hundert Litern Diesel und gut 150 Liter Hydrauliköl aus dem Fahrzeug gepumpt worden. „Es war eine aufwendige Bergung“, sagte Otto.

Unter den Verletzten ist auch der 18-jährige Sohn von Reuter-Höling, der das Auto fuhr. Er werde am Donnerstag das Krankenhaus verlassen. Die Fahrt sei seine erste Fahrt alleine zur Arbeit gewesen.