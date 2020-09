Straße und Bahnstrecke nach Flächenbrand in wieder frei

Taben-Rodt Nach einem Flächenbrand in der Nähe des Bahnhofs Taben-Rodt im Landkreis Trier-Saarburg sind die angrenzende Bahnstrecke und die Bundesstraße 51 wieder frei. Das teilten die Polizei Trier und die Bundespolizei mit.

„Aktuell ist kein Brand mehr zu sehen“, sagte eine Sprecherin der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell am Freitagvormittag. „In der Nacht haben sich noch kleinere Glutnester gezeigt.“ Diese seien beobachtet worden und am Morgen weggewesen. Laut der Sprecherin ist eine Fläche von „mehreren Hundert Metern vom Bahnhof nach oben auf den Hang“ betroffen.

Der Brand war am Donnerstag in einer Hanglage in der Nähe des Bahnhofs Taben-Rodt ausgebrochen. Das Gelände sei schwer zugänglich und dicht bewachsen. Bei den Löscharbeiten wurde eine Feuerwehrfrau verletzt. Insgesamt waren rund 250 Einsatzkräfte am Ort. Zum Löschen wurde zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt und Wasser aus der Saar entnommen. Die Ursache und die Schadenshöhe waren auch am Freitag noch unklar. Die Bundesstraße und die Bahnstrecke waren am Donnerstag für rund sechs Stunden gesperrt gewesen.