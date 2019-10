Am 22. Novemver beginnt der Weihnachtsmarkt : Straßburg lässt sich „nicht unterkriegen“

Straßburg Trotz des Attentats 2018 am Rande des Straßburger Weihnachtsmarktes plant die Stadt für den kommenden Markt keine großen Änderungen. Vorgesehen sind über 300 Holzhäuschen und mehr als 500 Veranstaltungen. Gastland ist der Libanon.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ Diese Botschaft stellten Straßburgs Stadtobere bei der Präsentation des Programms für den diesjährigen 450. Weihnachtsmarkt in der Elsass-Metropole allem voran. Trotz des islamistischen Attentats am 11. Dezember vergangenen Jahres in der Altstadt am Rande des Weihnachtsmarktes mit fünf Toten und elf Verletzten will Straßburg auch in diesem Jahr auf Kontinuität setzen. Wie im vergangenen Jahr werden in der Innenstadt mehr als 300 Holzbuden auf mehreren Plätzen quer über die Innenstadt verteilt aufgestellt. Rund um den Weihnachtsmarkt, der vom 22. November bis zum 30. Dezember stattfindet, gibt es ein Programm mit über 500 Veranstaltungen – darunter Konzerte, Ausstellungen und Vorträge.