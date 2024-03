Polizeistatistik Straftaten wieder auf Vor-Corona-Niveau

Nach dem historischen Tiefstand während der Pandemie ist die Kriminalität in Rheinland-Pfalz wieder auf das Vor-Corona-Niveau gestiegen. Dennoch rangiert die Zahl der Straftaten 2023 laut Innenministerium unter den niedrigsten der vergangenen 25 Jahre. Die Einzelheiten der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik stellen Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Chef des Landeskriminalamts, Mario Germano, an diesem Montag (11.00 Uhr) in Mainz vor.