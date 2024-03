Kriminalität Strafbefehl gegen AfD-Politiker wegen Video-Verbreitung

Gegen den rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Joachim Paul ist wegen der Verbreitung eines Videos vom Amtsgericht Koblenz ein Strafbefehl erlassen worden. Der Strafbefehl sehe eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen vor, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Über die genaue Summe gab es keine Angaben. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet. Der AfD-Politiker bestätigte den Strafbefehl. Er habe Einspruch dagegen eingelegt, sagte Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.