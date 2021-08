Strafanzeigen bei Wahlkampfveranstaltung mit Minister Spahn

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Ludwigshafen-Oggersheim ist es der Polizei zufolge zu Streit gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz demonstrierten am Donnerstag etwa 40 Menschen vor dem Gebäude.

Ein 57 Jahre alter Mann, der die Teilnehmer fotografiert habe, sei von einer Frau und einem Mann beleidigt worden. Der 57-Jährige habe daraufhin den Mann mit der Faust leicht verletzt. Die Frau habe die anschließenden Polizei-Maßnahmen gefilmt und gestört, hieß es. Die Polizei habe das Smartphone sichergestellt und Anzeige „wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ erstattet.

Bei einem anschließenden Termin mit Spahn in Schifferstadt versammelten sich den Behörden zufolge etwa 50 Menschen vor dem Veranstaltungsort. Eine 56 Jahre alte Frau habe den Bundesminister beleidigt, als dieser eintraf, teilte die Polizei mit. Insgesamt seien zwei Beleidigungsanzeigen und eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat registriert worden. Darüber hinaus seien Platzverweise gegen zwei Menschen ausgesprochen worden. Eine weitere Wahlkampfveranstaltung, in Herxheim, sei störungsfrei verlaufen.