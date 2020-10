Störungen im Telefon- und Mailverkehr von Landesbehörden

Mainz In zahlreichen Landesbehörden in Rheinland-Pfalz ist es am Freitagvormittag zu Störungen im Telefon- und Mailverkehr gekommen. Davon waren nach eigenen Angaben beispielsweise Ministerien und die Finanzverwaltung betroffen.

