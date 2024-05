2. Bundesliga Stindl trifft zum Abschied: KSC siegt in Elversberg

Ex-Nationalspieler Lars Stindl hat seine Karriere als Profifußballer mit einem Tor beendet. Der 35-Jährige wurde beim 3:0 (0:0)-Sieg des Zweitligisten Karlsruher SC bei der SV Elversberg am Sonntag in der 79. Minute eingewechselt und traf nur wenige Sekunden später per Kopf zum Endstand.