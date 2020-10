Stimmung der Wirtschaft hat sich deutlich verbessert

Mainz Die rheinland-pfälzische Wirtschaft blickt nicht mehr ganz so schwarz in die Zukunft wie in dem durch die Corona-Krise geprägten Frühsommer. Der Konjunkturklimaindikator der Industrie- und Handelskammern (IHK) kletterte von 77 Punkten auf 99 Punkte, wie die Kammer am Freitag in Mainz mitteilte.

Damit liegt er nur noch knapp unter der neutralen Schwelle von 100. Für die aktuelle Umfrage befragte die IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 1155 Unternehmen mit insgesamt rund 189 000 Beschäftigten. Die Umfrage lief über vier Wochen und endete am vergangenen Freitag.

„Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat sich aus dem Corona-Tief erfreulicherweise schon ein starkes Stück herausgearbeitet, aber wir sind noch nicht im sicheren konjunkturellen Fahrwasser“, sagte Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft. „Es ist noch längst nicht wieder gut.“ Laut Umfrage rechnet jedes fünfte Unternehmen mit einer weiteren Belebung der Geschäftstätigkeit, fast jedes vierte Unternehmen stellt sich hingegen auf eine schwächere Entwicklung ein.

Die Lage in den einzelnen Branchen unterscheidet sich, doch überall deutet sich eine Erholung an. Dabei geht die Industrie voran: Mit 105 Punkten (Frühsommer: 81 Punkte) liegt der IHK- Konjunkturklimaindikator wieder über dem Schwellenwert. Das Baugewerbe, das der Krise bislang am besten Stand halten konnte, erreicht sogar 110 Punkte (Frühsommer: 105 Punkte). Das Dienstleistungsgewerbe und der Handel folgen mit 96 Punkten (Frühsommer: 79 Punkte) beziehungsweise 89 Punkten (Frühsommer: 67 Punkte).