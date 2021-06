„Stimmung angespannt“: Unwetter trifft vor allem die Pfalz

Kaiserslautern/Koblenz Schon wieder ein Unwetter über Rheinland-Pfalz. Mancherorts haben die Feuerwehren mit vollen Kellern und umgestürzten Bäumen zu kämpfen. In Koblenz kann die Seilbahn derzeit nicht fahren.

Das Gewittertief Xero hat am Dienstag in Rheinland-Pfalz vor allem die Pfalz getroffen. Während etwa die Stadt Kaiserslautern vom Unwetter weitgehend verschont worden ist, kam es im Donnersbergkreis zu zahlreichen Einsätzen gekommen, wie ein Einsatzleiter der Feuerwehr Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte. Im Landkreis wurden am Dienstag über 50 Wassernotstände gemeldet, wie es hieß. In Kaiserslautern hingegen habe die Feuerwehr nur einen umgestürzten Baum entfernt.