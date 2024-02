Warnstreik Stillstand im Nahverkehr erwartet

Sowohl im kommunalen Nahverkehr als auch im privaten Omnibusgewerbe sind Protestaktionen angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi hat von Donnerstagabend bis zum Schichtende am Freitag zu den Ausständen aufgerufen. In der Landeshauptstadt Mainz muss am Freitag mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen wegen Kundgebungen der Gewerkschaft gerechnet werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.