Landkreis Ahrweiler Stillgelegtes Schiff im Hafen von Brohl-Lützing gesunken

Brohl-Lützing · Ein stillgelegtes Fahrgastschiff ist im Hafen von Brohl-Lützing (Landkreis Ahrweiler) gesunken. Nach einem Leck sank das Boot am Dienstagabend auf den Grund des Rheins, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Mainz am Mittwochmorgen sagte.

29.03.2023, 08:47 Uhr

Es sei eine geringe Menge an Öl- und Kraftstoffen ausgetreten, die von der Feuerwehr jedoch eingedämmt worden sei. Dadurch bestehe keine Gefahr für die Umwelt. Ein zweites, angelegtes Fahrgastschiff sei durch die Kräfte des sinkenden Schiffes losgerissen worden und habe im Hafenbecken getrieben, hieß es. Die Feuerwehr brachte es zurück an einen Liegeplatz. Aus welchem Grund das Schiff Leck schlug und sank, war zunächst unklar. Noch am Mittwoch soll es von einem Sachverständigen begutachtet werden. Am Mittwochmorgen lag das Fahrgastschiff den Angaben zufolge noch im Wasser. © dpa-infocom, dpa:230329-99-129206/2

(dpa)