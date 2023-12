Trier Stilles Gedenken an die Opfer der Amokfahrt vor drei Jahren

Drei Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier ist am Freitag an die Opfer erinnert worden. Menschen hielten inne, als die große Glocke des Trierer Doms zur damaligen Tatzeit ab 13.46 Uhr vier Minuten lang läutete. Im Dom hatten sich Angehörige, Betroffene und Bürger versammelt, um in aller Stille der Opfer zu gedenken. Auf Wunsch der Hinterbliebenen gab es in diesem Jahr keine Reden, sondern ausschließlich ein stilles Gedenken.