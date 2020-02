Stickstoffdioxid-Messwert in Mainz weiter über dem Grenzwert

Autos fahren am frühen Morgen an einer Messstation vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Mainz Der Mittelwert für Stickstoffdioxid an der problematischen Messstelle in Mainz hat auch im Gesamtjahr 2019 über dem Grenzwert gelegen. Pro Kubikmeter Luft belief sich der NO2-Jahresmittelwert an der Parcusstraße auf 42 Mikrogramm, nach 47 Mikrogramm im Vorjahr, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Dienstag in Berlin mitteilte.



Der europäische Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.

Mainz hatte Ende Januar als erste Stadt in Rheinland-Pfalz ein Diesel-Fahrverbot verhängt. Demnach dürfen von 1. Juli dieses Jahres an sowohl Diesel-Fahrzeuge bis Klasse 5 als auch ältere Benziner auf einem Teil der Rheinachse nicht mehr fahren. Darunter fällt auch die vielbefahrene Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Zudem soll Tempo 30 auf die gesamte Mainzer Innenstadt ausgeweitet werden. Mit den Maßnahmen will die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt ein von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gerichtlich gefordertes Fahrverbot für die gesamte Innenstadt verhindern.