Stichwahl entscheidet über Oberbürgermeister in Saarbrücken

Saarbrücken In Saarbrücken entscheidet am Sonntag (9. Juni) eine Stichwahl über den künftigen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Im Rennen sind Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) und ihr Herausforderer Uwe Conradt (CDU).

Die beiden Bewerber hatten in der ersten Wahl-Runde am 26. Mai unter insgesamt acht Kandidaten die meisten Stimmen erhalten.

In Saarbrücken sind knapp 140 000 Menschen wahlberechtigt. Am 26. Mai lag die Beteiligung bei der OB-Wahl nach Angaben des Statistischen Amtes bei 54,4 Prozent.

Am Pfingstsonntag gibt es noch in etlichen anderen Städten und Gemeinden im Saarland Stichwahlen, darunter auch um das Oberbürgermeisteramt in Neunkirchen und in St. Ingbert. Zu einer Stichwahl kommt es, wenn kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat.