Stichwahl entscheidet über Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis

Simmern Die Wahlberechtigten im Rhein-Hunsrück-Kreis können an diesem Sonntag (8.00 Uhr) ihre neue Führung in einer Stichwahl bestimmen. In der ersten Runde der Landratswahl am 16. Januar hatten sich von den vier Bewerbern Christian Klein (CDU) und Volker Boch (unabhängig) durchgesetzt.

Dabei war der Abstand gering: Klein erhielt laut Kreisverwaltung 35,5 und Boch 34,2 Prozent der Stimmen. Klein ist Richter am Verwaltungsgericht Koblenz und Boch Zeitungsredakteur.

Als weitere Kandidaten angetreten waren Roger Mallmenn (Linke), Koch und Sportwissenschaftler, sowie die Landwirtin und Unternehmerin Rita Lanius-Heck (unabhängig). Sie führt seit dem Wechsel des Amtsinhabers Marlon Bröhr (CDU) in den Bundestag 2021 als Erste Beigeordnete die Geschäfte der Kreisverwaltung. Mallmenn erhielt 3,1 Prozent, Lanius-Heck 27,2.

Der ländlich geprägte Rhein-Hunsrück-Kreis hat insgesamt rund 104.000 Einwohner und 83.700 Wahlberechtigte in 137 Gemeinden. Die Wahlbeteiligung in der ersten Runde am 16. Januar lag bei 39,3 Prozent. Kreisstadt ist Simmern.

(dpa)