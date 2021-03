Stichwahl bei Bürgermeisterwahl in Boppard

Boppard Bei der Bürgermeisterwahl in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) konnte sich keiner der drei Bewerber im ersten Wahlgang durchsetzen. Der SPD-Kandidat Niko Neuser erhielt mit 39 Prozent die meisten Stimmen.

Er tritt in der Stichwahl gegen Jörg Haseneier (CDU) an, der am Sonntag auf 36,2 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,6 Prozent. Der Amtsinhaber Walter Bersch war wegen der Überschreitung der Altersgrenze nicht mehr angetreten.