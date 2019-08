Stiche mit Klappmesser in den Nacken - 21-Jähriger in Haft

Speyer Nach Stichen mit einem Klappmesser auf einen 33-Jährigen in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Speyer ist der mutmaßliche Täter in Haft genommen worden. Der 21-Jährige habe den 33-Jährigen bereits in der Nacht zum 11. August vermutlich im Streit mindestens zwei Mal in den Nacken gestochen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mitteilten.

Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer sei stark betrunken gewesen. Beide Männer seien Bewohner der Aufnahmeeinrichtung.