Steuerzahlerbund vermisst Entlastungen in Koalitionsvertrag

Mainz Nach der Zustimmung der drei Ampelparteien zu ihrem neuen Abkommen für die nächsten fünf Jahre an der Regierung melden sich weitere Verbände zu Wort. Ihre Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Der Bund der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz vermisst im neuen Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien Entlastungen der Bürger bei Steuern und Abgaben. Zudem blieben die Mehrkosten der in dem Vertrag aufgelisteten Vorhaben und deren Finanzierung vielfach ungewiss. „Ebenso diffus bleiben künftige Sparmaßnahmen und die Rückführung der Corona-Schulden“, kritisierte der Verband am Freitag.