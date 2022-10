Projekte : Steuerzahlerbund-Schwarzbuch: Sonderurlaub und Sitzbänke

Ein Radfahrer fährt am Terminal des «Frankfurt Hahn Airport» vorbei. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Alle Jahre wieder moniert der Bund der Steuerzahler Geldverschwendung. Diesmal trifft es neben der Landesregierung auch die Landeshauptstadt und den Kreis Kusel.

Lange Sonderurlaube für Staatssekretäre, Solar-Sitzbänke mit Internet, ein jahrelanges Baugerüst und die Facebook-Werbung des Umweltministeriums: 4 der 100 Projekte aus dem Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds (BdSt) stammen auch 2022 aus Rheinland-Pfalz. Der Verein prangert jedes Jahr Projekte an, bei denen aus seiner Sicht Geld verschwendet wurde.

Die Stadt Mainz habe 2013 an der Volkshochschule ein provisorisches Fluchttreppengerüst angemietet und erst in diesem Jahr - zumindest weitgehend - abgebaut, stellt der BdSt fest. Eigentlich habe es nur zwei Jahre stehen sollen bis zur Sanierung des Gebäudes, diese sei aber aus Kostengründen immer wieder verschoben worden. Die Gesamtmietkosten betrugen dem Steuerzahlerbund zufolge rund 168.000 Euro brutto plus 268.000 Euro für das neue Treppenhaus.