Steuerzahlerbund moniert Ausgaben für Landtag und Parkhaus

Mainz 4 von 100 Projekten aus dem Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds sind aus Rheinland-Pfalz. Das sind zwei weniger als im vergangenen Jahr. Einige Fälle werden schon länger diskutiert.

Um am einzigen Flughafen des Landes „nicht unnötig Steuergeld zu gefährden“, fordert der Bund der Steuerzahler (BdSt) von der Landesregierung die gezahlten Betriebsbeihilfen in Höhe von rund zehn Millionen Euro nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens unverzüglich als Forderung anzumelden.

Gemeinsam mit der oppositionellen CDU sei in der vergangenen Wahlperiode ein klares und nachvollziehbares Verfahren geschaffen worden, sagte Sparwasser. Danach werden die Abgeordnetendiäten an das Lohnniveau von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von Verbandsgemeinden angepasst. Trotz dieses Beschlusses von 2017 seien die Abgeordnetenentschädigungen zuletzt aber noch um 761 Euro niedriger gewesen, stellte der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Markus Kuhlen, fest. Zudem hätten die Abgeordneten für 2020 wegen der Corona-Pandemie eine Nullrunde vereinbart.

Die Generalsanierung des Deutschhauses in Mainz am Rhein sei „außer Rand und Band“ geraten, kritisiert der BdSt. Mit 73 Millionen Euro sei das Landtagsgebäude noch einmal um sechs Millionen Euro teurer geworden als schon im vergangenen Schwarzbuch beanstandet. Die politische Einstufung dieser Kostenexplosion als „vertretbar“ wirke wie Hohn.

Bei dem Großprojekt sei es nicht nur „um die komplexen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten des Bauens in einem historischen Bestand und um die Anforderungen des Denkmalschutzes sowie der Archäologie“ gegangen, sagte Landtagssprecher Marco Sussmann zu der Einschätzung. Dazu seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Baubranche gekommen mit enormen Preissteigerungen, Fachkräfte- und Rohstoffmängeln sowie Unterbrechungen internationaler Lieferketten. Und: „Wir hatten bereits 2015 vor dem eigentlichen Baubeginn mit Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro kalkuliert.“ 13 Millionen Euro mehr „für ein modernes, funktionales, barrierefreies und energieeffizientes Landtagsgebäude, in dem sich Geschichte, Gegenwart und Zukunft am zentralen Ort der Demokratie in Rheinland-Pfalz verbinden“ seien aus Sicht des Landtags vertret- und nachvollziehbar.