Steuerzahlerbund kreidet Verschwendung an

Mainz Ob Artenschutz, Straßenbau, Kulturförderung, Stimmzettel oder schlicht eine neue Rheinterrasse - der Steuerzahlerbund hat in seinem bundesweiten Schwarzbuch 2019/2020 fünf Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder aus Rheinland-Pfalz aufgegriffen.

Drei Fälle betreffen Kommunen, zwei drehen sich um Landesausgaben, wie der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz mitteilte. Insgesamt werden in dem Buch 100 Beispiele aufgelistet unter anderem mit explodierten Kosten bei öffentlichen Bauten, mit Skurrilitäten oder einem fragwürdigen Controlling.