Kriminalität Steuerverwaltung warnt vor betrügerischen E-Mails

Koblenz · Das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz hat vor Betrügern gewarnt, die sich online als Steuerbehörde ausgeben. So kursierten derzeit gefälschte E-Mails, die als Absender das Online-Portal der Finanzämter „ELSTER“ oder die Steuerverwaltung vortäuschten, teilte das Landesamt in Koblenz am Freitag mit.

12.01.2024 , 15:23 Uhr

Das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz hat vor Betrügern gewarnt, die sich online als Steuerbehörde ausgeben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Darin gehe es etwa um angebliche Steuerrückerstattungen, für die weitere Informationen benötigt würden. Damit versuchten Betrüger, an Anmeldedaten oder Konto- oder Kreditkarteninformationen zu gelangen. Das Landesamt für Steuern riet dazu, derartige E-Mails zu löschen. Verdächtige Links sollten zudem nicht geöffnet werden. Die Steuerverwaltung selbst fordere niemals per E-Mail sensible Informationen wie die Steuernummer oder Kontoverbindungen an. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240112-99-586230/2

(dpa)