Steuer-Ermittlungen DFB: Infront sieht keine Verantwortung

Frankfurt/Main Die Schweizer Vermarktungsagentur Infront weist die steuerliche Verantwortung angesichts der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Deutschen Fußball-Bund von sich. Infront sei von den Ermittlungen nicht betroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Erst kürzlich hatten der Verband und die Agentur ihre Zusammenarbeit nach fast 40 Jahren beendet. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen durchsuchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main bei einer großangelegten Aktion die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären in fünf Bundesländern.

Im Kern geht es bei den Vorwürfen um einen Passus in einem am 11. Dezember 2011 zwischen dem DFB und Infront geschlossenen Vertrag, in dem sich die Vermarktungsagentur auf Wunsch des DFB dazu verpflichtet haben soll, keine Rechte an der Bandenwerbung bei Heimländerspielen der Nationalmannschaft an Konkurrenten des damaligen Generalsponsors (Mercedes) und Generalausrüsters (adidas) zu vergeben.