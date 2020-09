Stetige Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Mainz Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz verläuft in diesem Monat stetig und ohne größere Schwankungen: In der zurückliegenden Woche nahm die Zahl der bestätigten Infektionen um 3,9 Prozent zu und damit ebenso stark wie in den drei Wochen zuvor.

Bis Freitag registrierten die Behörden nach Angaben des Gesundheitsamts insgesamt 10 407 Fälle (Stand 10.25 Uhr). Das sind 86 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 251. Aktuell sind 943 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert, 22 mehr als am Vortag.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es in der Landeshauptstadt Mainz. Dort zählte das Gesundheitsamt 24 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen Ludwigshafen mit 22 und der Westerwaldkreis mit 18 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten blieben die Stadt Landau sowie die Kreise Südwestpfalz und Vulkaneifel ohne jede Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen.