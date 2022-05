Kaiserslautern : Steit um Kassenreihenfolge artet aus: Körperverletzung

Kaiserslautern Ein Streit um die richtige Reihenfolge an der Supermarktkasse ist in Kaiserslautern fast in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Beamten am Sonntag berichteten, wurde die Polizei am Samstagabend zur Hilfe gerufen: „Wie sich vor Ort herausstellte, stand eine handfeste Auseinandersetzung kurz bevor.“

Zwischen einer 50-jährigen Frau und einem 65-jährigen Mann war an der Kasse des Supermarktes ein Streit entbrannt. „Die beiden waren uneinig über die korrekte Reihenfolge an einer neu geöffneten Kasse“, hieß es im Polizeibericht. Die Frau habe ihren Wagen „rabiat“ zurückgeschoben und dabei den Mann leicht an Bauch und Hand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Wer am Ende zuerst bezahlen durfte, ist im Polizeibericht nicht vermerkt.

(dpa)