Steinmeier: Wir müssen für die Demokratie aufs Neue streiten

Malu Dreyer und Frank-Walter Steinmeier (beide SPD). Foto: Harald Tittel.

Traben-Trarbach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Demokratie unter Druck. Die Demokratie sei „auch bei uns in Deutschland ganz gewiss kein garantiertes oder auf ewig fest gefügtes Werk“, sagte er am Mittwoch bei Traben-Trarbach in Rheinland-Pfalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es gebe „politische, gesellschaftliche und technologische Umbrüche“ heute „geradezu wie im Zeitraffer“. „Und wir spüren, dass diese Umbrüche und Fliehkräfte auch an unserer Demokratie rütteln“, sagte er vor rund 180 Diplomaten aus aller Welt, die er zu einem Besuch nach Rheinland-Pfalz mitgebracht hatte.

„Fragen, die wir eigentlich für längst beantwortet hielten, werden neu gestellt“, sagte Steinmeier weiter. „Wir dürfen Kritik nicht kleinreden und wir dürfen die Frustrierten und Wütenden nicht zur Seite schieben. Sondern wir müssen lernen, auch hier in Deutschland, für die Demokratie aufs Neue zu streiten und neue Antworten zu finden, wo alte offensichtlich nicht mehr taugen.“

Steinmeier war mit dem Diplomatischen Korps aus Berlin zu einem Tagesbesuch nach Rheinland-Pfalz gekommen. Am Vormittag hatten die Gäste im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Station gemacht. Danach machten sie eine Schifffahrt auf der Mosel von Traben-Trarbach nach Bernkastel-Kues. Dabei wurden sie von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begleitet.