Weihnachtskonzert mit dem Bundespräsidenten : Steinmeier kommt heute nach St. Ingbert

St. Ingbert Heute wird in der Pfarrkirche St. Josef in St. Ingbert das Fernseh-Weihnachtskonzert aufgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Kommen zugesagt.

Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Heiligabend sendet das ZDF in diesem Jahr aus St. Ingbert. Die ZDF-Sendung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ wird heute in der Pfarrkirche St. Josef in St. Ingbert aufgezeichnet. Dazu hat Steinmeier rund 300 hauptsächlich ehrenamtlich tätige Gäste eingeladen.