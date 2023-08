Archäologie „Steinerner Teppich“ aus Römerzeit wird neu präsentiert

Ein antikes Kunstwerk aus mehr als 320.000 kleinen Steinen hat im Landesmuseum Mainz einen dauerhaften Platz gefunden. Das 1995 in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt entdeckte und später vollständig rekonstruierte römische Mosaik wird dort neu präsentiert. Geplant ist, die Ausstellung in den kommenden Wochen und Monaten um weitere Mosaikfunde aus der römischen Zeit in Mainz zu ergänzen. Es biete sich ein neuer Blick auf die zivile Siedlung von einem der einst wichtigsten römischen Militärstandorte, sagte der auch für das kulturelle Erbe in Rheinland-Pfalz zuständige Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz.