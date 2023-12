Hochwasser Steigende Wasserstände für Rhein und Mosel erwartet

Am Pegel Koblenz etwa werde zu Wochenbeginn ein Überschreiten der Meldehöhe von 500 Zentimetern erwartet. Über mögliche Höchststände lasse sich noch nichts sagen, hieß es. Auch die Pegelstände an der Mosel sollen laut Hochwasservorhersagezentrale am Sonntag steigen. „An Lahn, Sieg, Nahe und Glan ist in der Nacht zum oder am Sonntag ebenfalls das Überschreiten von Meldehöhen möglich“, hieß es. Nach derzeitigen Prognosen seien diese aber nur kurzzeitig.