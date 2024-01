Wetter Steigende Wasserstände an Flüssen erwartet

Teils ergiebiger Regen lässt wohl insbesondere in der Eifel und im Saarland die Wasserstände in der Mosel stark steigen. Am Pegel Perl sollte der Stand bis Mittwoch voraussichtlich in einen Bereich von 400 Zentimeter steigen. Am Pegel Trier wurde ein Anstieg in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers (795 Zentimeter) bis Donnerstag nicht ausgeschlossen. Am Pegel Cochem ist ein Anstieg in einen Bereich bis 700 Zentimeter am Mittwoch oder Donnerstag möglich.