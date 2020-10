Steigende Corona-Zahlen: Nächtliches Alkoholverbot in Mainz

Mainz Nach Ansicht von OB Ebling gibt es bei der Verbreitung des Coronavirus zwei Brennpunkte: private Feiern und „Party People“. Um das Geschehen in den Griff zu bekommen, zieht die Landeshauptstadt die Zügel an.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen verschärft die Stadt Mainz die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. So darf zwischen 0.00 Uhr und 6.00 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag mitteilte. Das Verbot gilt für Restaurants und Kneipen, aber auch für Tankstellen und Kioske.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen war in der Landeshauptstadt zuletzt stetig gestiegen. Am Mittwoch lag sie nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 33, am Donnerstag waren es dann bereits 39 und am Freitag 46.