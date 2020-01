Stefanie Hubig: Länder müssen genug Lehrer ausbilden

Ein Schüler an einem Gymnasium meldet sich im Unterricht. Foto: Armin Weigel/Archiv.

Mainz Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, fordert mehr Anstrengungen gegen den Lehrermangel. „Natürlich haben alle Länder die Aufgabe, bedarfsgerecht auszubilden“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin dem „Handelsblatt“ (Montag).

Pauschale Kritik an Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf wies Hubig zurück. „Länder, in denen der Druck sehr hoch ist, sind auf Quereinsteiger angewiesen, und die sind unterschiedlich qualifiziert. Die Kritik daran ist daher undifferenziert, die Wortwahl inakzeptabel“, sagte Hubig.