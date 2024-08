Insekten Stechmücken-Experten: Belästigung hat vielerorts abgenommen

„In den August hinein werden die letzten Weibchen aus diesem Schlupfereignis sterben“, erklärte eine Kabs-Sprecherin in Speyer. „Da seitdem keine neue, große Hochwasserwelle unsere Maßnahmen verhindert hat, ist nicht mit einer neuen Belästigung durch Auwaldstechmücken zu rechnen.“ In der Kabs, einem als gemeinnützig anerkannten Verein, haben sich mehr als 90 Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen zusammengeschlossen. Ihre Aufgabe ist es, die Vermehrung der Stechmücken einzudämmen, um eine Plage zu verhindern.