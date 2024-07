Insekten Stechmücken-Experte: Plage wohl nicht vor August vorbei

Zwar habe es immer wieder „Stechmückenjahre“ gegeben, etwa 2016 und 2021. „Aber 2024 stellt in der Gesamtbetrachtung der Witterungsverhältnisse ein außergewöhnliches Jahr dar“, sagte Reichle der Deutschen Presse-Agentur am Sitz der Kabs in Speyer (Pfalz). Seit November 2023 seien immer wieder Starkregenphasen aufgetreten. „Und am Oberrhein inklusive Bodensee herrscht seit Wochen Hochwasser ohne nennenswerten Rückgang.“ Das habe schon im Frühjahr für großflächige optimale Bedingungen für Stechmücken in Wäldern abseits des Rheins gesorgt - zusammen mit dem wärmsten Februar seit Klimaaufzeichnung.