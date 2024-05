Verkehr ADAC: Staugefahr um Fronleichnam in Rheinland-Pfalz erwartet

Zu Fronleichnam erwartet der ADAC ab Mittwoch dichteren Verkehr auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Autofahrerinnen und -fahrer aus Rheinland-Pfalz müssen vor allem hinter den Landesgrenzen mit Staus rechnen, wie der ADAC Mittelrhein in Koblenz am Dienstag mitteilte. Als staugefährdet gelten demnach die Autobahnen rund um den Kölner Ring, die A3 vor dem Frankfurter Kreuz sowie die A8 ab Karlsruhe in Richtung Süden.