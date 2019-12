Ballungsräume betroffen : Saarländern drohen Staus auf dem Weg in die Winterferien

Mainz Am letzten Schultag ist es auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz und im Saarland oft ruhig geblieben. Eine Ausnahme war die A61 bei Frankenthal. Dort kam es am Freitag zu Stau. Ansonsten blieben die Strecken dem Verkehrsportal des Landesbetriebs Mobilität zufolge weitgehend frei.

