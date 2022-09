Bevölkerung : Statistik: 4,15 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz

Wiesbaden Die Zahl der Einwohner in Rheinland-Pfalz wächst - dort leben nach vorläufigen Daten 4,15 Millionen Menschen. Im ersten Halbjahr 2022 kamen etwa 44.200 hinzu, das waren 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.

Insgesamt stieg die Einwohnerzahl in allen Bundesländern, regional jedoch unterschiedlich: Die höchsten Zuwächse gab es in Berlin (plus 1,3 Prozent) sowie Bayern und Hessen (jeweils plus 1,2 Prozent). Die niedrigsten Zuwächse wurden in Bremen (plus 0,5 Prozent), Thüringen (plus 0,6 Prozent) und im Saarland (plus 0,7 Prozent) verzeichnet. Den Angaben zufolge stieg die Einwohnerzahl in Deutschland erstmals auf mehr als 84 Millionen Menschen.