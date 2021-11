Startschuss für „Schule der Zukunft“

An einer Wand in der Aula einer Grundschule hängt ein Schriftzug „Schule“. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Mainz Bildungsexperten und Praktiker suchen nach Möglichkeiten, Kinder besser auf eine Welt vorzubereiten, die sich rasant verändert. Zum Auftakt des Projekts gibt es mehr Fragen als Antworten.

Angesichts neuer Herausforderungen durch den gesellschaftlichen und technischen Wandel müssen die Schulen in Rheinland-Pfalz nach Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) „fit für die Zukunft“ gemacht werden. Die Schulen hätten in der Corona-Pandemie große Flexibilität und Innovationskraft bewiesen. Jetzt gehe es darum, mit diesem Schwung die Zukunft zu gestalten, sagte Dreyer am Freitag in Mainz beim Bildungskongress „Schule der Zukunft“.