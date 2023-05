Unternehmen Startschuss für Biotechnologie-Campus in Mainz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem „besonderen Meilenstein“ für die Entwicklung der Biotechnologie im Land. Auf dem Areal, auf dem zudem ein zweites, größeres Gebäude in Planung ist, zeige sich, was für eine Macht Sprungtechnologien hätten, sagte der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) auch mit Blick auf den in der Stadt sitzenden Impfstoffhersteller Biontech. „Wir führen damit ein kommunales Märchen weiter, was sich hier in den letzten Jahren gezeigt hat“, sagte er.