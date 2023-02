Regierung : Startschuss für Beteiligungsverfahren zum Landesnahverkehr

Mainz Vor allem auf dem Land ist das Angebot im Öffentlichen Nahverkehr laut einer Bürgerbefragung noch sehr ausbaufähig. Ein neuer Rahmenplan soll die Mobilität in allen Teilen von Rheinland-Pfalz verbessern.

Mindeststandards in Bahnen und Bussen, eine bessere Taktung und eine engere Verknüpfung aller Verkehrsmittel: In Rheinland-Pfalz soll es künftig einen einheitlichen Rahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr geben. Den Landesverkehrsplan (LNVP) als zentrales Instrument für dieses Ziel will die Landesregierung gemeinsam mit Kommunen, Verkehrsverbänden, Nutzern und weiteren Beteiligten erarbeiten, wie Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz mitteilte. „Wir wollen die Verkehrswende in Rheinland-Pfalz einen wichtigen Schritt voranbringen“, sagte sie zum Start des Beteiligungsverfahrens.