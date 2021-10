Start von Matthias Maurer: Staatstheater im Weltraumfieber

Saarbrücken Kurz vor dem Start des Astronauten Matthias Maurer ins All ist auch das Saarländische Staatstheater im Weltraumfieber. Bei der Premiere des Balletts „Der Nussknacker“ an diesem Samstag (30. Oktober) ist der Nussknacker ein Astronaut, der mit farbigen Robotern auf der Bühne um den Weihnachtsbaum tanzt.

„Die Schwerelosigkeit in der Raumfahrt hat eine Parallele zur Leichtigkeit des Balletts. Beides miteinander zu verbinden, erschien mir seit Jahren sehr reizvoll“, sagte Ballettdirektor Stijn Celis der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Der gebürtige Saarländer Maurer soll am Sonntag (31. Oktober) vom Weltraumbahnhof am Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Der 51-Jährige wird dann der zwölfte Deutsche im All und der vierte Deutsche auf der ISS sein. Maurer nehme auf seinem Flug ein Poloshirt mit, das Kostümbildnerin Laura Theiss eigens für seine Mission entworfen habe, sagte Celis.