Start der deutschen Archäologie vor 220 Jahren in Trier

Ein Teil eines in Trier in 1811 entdeckten römischen Mosaiks aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Foto: Thomas Zühner/Rheinisches Landesmusuem Trier /dpa

Trier Noch heute kann man in der alten Römerstadt Trier vieles sehen, das auf die Arbeit einer in 1801 gegründeten Gesellschaft zurückgeht: Antike Exponate - und Baudenkmäler, die sonst verschwunden wären.

Exakt 220 Jahre ist es her, dass in Trier der Grundstein der Archäologie in Deutschland gelegt wurde: „Die Gesellschaft für nützliche Forschungen (GfNF) ist mit einem deutlichen Abstand die erste Vereinigung, die systematisch Archäologie betrieben hat“, sagte Vorstandsmitglied und Historiker Lothar Schwinden der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Gegründet wurde sie am 1. April 1801 im damals französischen Trier nach dem Vorbild französischer Akademien. Sie gehört laut Schwinden zu den ältesten wissenschaftlichen Vereinigungen in Deutschland.