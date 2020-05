Starkregen droht in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen müssen in den kommenden Tagen mit kräftigen Regenfällen und sinkenden Temperaturen rechnen. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen in den kommenden Tagen mit kräftigen Regenfällen und sinkenden Temperaturen rechnen. Am Sonntag zeigt sich der Himmel über beiden Bundesländern überwiegend stark bewölkt, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Den Meteorologen zufolge sind kräftige Schauer oder Gewitter zu erwarten. Demnach droht Starkregen bei Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad.

Nach einer Nacht mit weiterhin kräftigen Niederschlägen zeigt sich der Montag zunächst bedeckt, der teilweise kräftige Regen hält bis Nachmittag an Saar und Mosel an. Höchstwerte fallen auf 8 bis 13 Grad. In den höheren Lagen ziehen stürmische Böen auf.