Populationswachstum : Starker Massenflug der Maikäfer erst in kommenden Jahren

Schöneberg/Bienwald- Trotz einer steigenden Maikäferpopulation rechnen Experten in Rheinland-Pfalz nicht mit einem Massenflug in diesem Jahr. „Nur etwa alle vier Jahre findet ein solcher Hauptflug statt“, erklärte eine Sprecherin der Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Der Waldmaikäfer kommt in Rheinland-Pfalz in zwei Regionen vor, einmal im Bereich des Bienwaldes von Hatzenbühl bis Berg und zudem zwischen Germersheim und Bellheim. Beide Stämme haben unterschiedliche Hauptflugjahre: „Im Forstamt Bienwald ist es erst 2023 wieder so weit, im Forstamt Pfälzer-Rheinauen im Jahr darauf“, erklärte die Sprecherin. Insgesamt werden in Rheinland-Pfalz knapp 6000 Hektar Wald von Maikäfern besiedelt.