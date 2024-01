Saarland Starke Verkehrsstörungen wegen Bauernprotesten erwartet

Saarbrücken · Die Polizei im Saarland rechnet am Montag mit landesweit erheblichen Verkehrsstörungen wegen der Bauernproteste. Alleine in Saarbrücken werde eine Sternfahrt mit rund 500 Fahrzeugen der Landwirte erwartet, teilte die Polizei am Freitag mit.

05.01.2024 , 17:13 Uhr

Autos fahren durch die Innenstadt. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Darüber hinaus gingen die Ermittler von landesweit weiteren Blockademaßnahmen an verschiedenen Autobahnanschlussstellen aus, unter anderem in Freisen, Braunshausen, Waldmohr, Perl. Hintergrund der bundesweiten Proteste sind geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte, die die Bundesregierung aufgrund von Finanzierungslücken im Haushalt angekündigt hatte. Das jüngste Entgegenkommen des Bundes hält der Bauernverband für unzureichend. © dpa-infocom, dpa:240105-99-505143/2

(dpa)