Starke Rauchentwicklung in Hochhaus: Fünf Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Trier Fünf Menschen sind bei einer starken Rauchentwicklung im sogenannten Studierturm in Trier verletzt worden. Insgesamt mussten 65 überwiegend junge Bewohner aus dem neunstöckigen Hochhaus in Sicherheit gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei in Trier am frühen Dienstagmorgen sagte.

Demnach hatte in der Nacht ein Mülleimer in einem Zimmer in der dritten Etage Feuer gefangen, während der Bewohner den Raum zum Rauchen für kurze Zeit verlassen hatte. Andere Menschen im Haus konnten das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Weil aber weite Teile des Gebäudes stark verqualmt waren, rückte die Feuerwehr mit insgesamt 70 Rettungskräfte an, wie die Stadt Trier auf Twitter mitteilte.